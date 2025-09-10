У Європі розкрили, як кремлівські пранкери додзвонюються високопосадовцям Заходу
Те, що російським пранкерам вдається додзвонюватись до західних політиків, є питанням не кібербезпеки, а "управління та здорового глузду". Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник командувача Кіберкомандування Збройних сил Естонії Міхкель Тікк.
Журналістка запитала, що говорить про кібербезпеку або базовий рівень онлайн-захисту західних політиків високого рівня той факт, що російським пранкерам "Вовану і Лєксусу" (Володимиру Кузнєцову та Олексію Столярову), які працюють на Кремль, декілька разів вдавалося розігрувати відомих діячів: наприклад, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та главу польської дипломатії Радослава Сікорського.
"У певному сенсі кожен посадовець – це посадовець 24/7, але водночас вони – чиїсь батьки, друзі чи колеги. А це означає, що вони відповідають на несподівані дзвінки. Я не впевнений, що це питання кібербезпеки", – розповів військовий.
На його думку, це відображає глибшу проблему – "де починається і де закінчується кібер".
"Чи є штучний інтелект частиною кібер, чи кібер – частиною ШІ? Раніше ми казали: кібер стосується зловживання процесами, бо процеси недосконалі. Сьогодні технології пронизують усе наше життя. Кібер – це горизонтальна сфера, яка стосується всього", – додав Тікк.
Водночас він наголосив, що з технічного погляду блокувати дзвінки таких пранкерів просто, але додав, що "справжнє питання інше".
"Уявіть безпеку як дім: спочатку ви замикаєте двері й вікна. Потім вирішуєте, коли й кому відчинити. Як у випадку з вічком – ви маєте перевірити, хто за дверима, перш ніж впустити. Це і є суть безпеки", – пояснив військовий.
За його словами, зводити все лише до кіберпроблеми небезпечно, оскільки по суті це є питанням "управління та здорового глузду".
"І кожна країна дискутує це по-різному – у кожного кіберкомандира своя структура, і кожна аудиторія розуміє слово "кібер" по-своєму", – підсумував він.
- Улітку 2024-го тодішній глава МЗС Британії Камерон провів відеодзвінок із пранкером, який видавав себе за п'ятого президента України Порошенка.
- Узимку того самого року на той момент посолка України у Штатах Маркарова повідомила, що отримує багато повідомлень від пранкерів, які видають себе за американських посадовців.
