У Європі розкрили, як кремлівські пранкери додзвонюються високопосадовцям Заходу

Усі чиновники водночас є "чиїмись батьками, друзями або колегами" – і тому відповідають на несподівані дзвінки, заявив естонський військовий посадовець

Те, що російським пранкерам вдається додзвонюватись до західних політиків, є питанням не кібербезпеки, а "управління та здорового глузду". Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник командувача Кіберкомандування Збройних сил Естонії Міхкель Тікк.

Журналістка запитала, що говорить про кібербезпеку або базовий рівень онлайн-захисту західних політиків високого рівня той факт, що російським пранкерам "Вовану і Лєксусу" (Володимиру Кузнєцову та Олексію Столярову), які працюють на Кремль, декілька разів вдавалося розігрувати відомих діячів: наприклад, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та главу польської дипломатії Радослава Сікорського.

"У певному сенсі кожен посадовець – це посадовець 24/7, але водночас вони – чиїсь батьки, друзі чи колеги. А це означає, що вони відповідають на несподівані дзвінки. Я не впевнений, що це питання кібербезпеки", – розповів військовий.

На його думку, це відображає глибшу проблему – "де починається і де закінчується кібер".

"Чи є штучний інтелект частиною кібер, чи кібер – частиною ШІ? Раніше ми казали: кібер стосується зловживання процесами, бо процеси недосконалі. Сьогодні технології пронизують усе наше життя. Кібер – це горизонтальна сфера, яка стосується всього", – додав Тікк.

Водночас він наголосив, що з технічного погляду блокувати дзвінки таких пранкерів просто, але додав, що "справжнє питання інше".

"Уявіть безпеку як дім: спочатку ви замикаєте двері й вікна. Потім вирішуєте, коли й кому відчинити. Як у випадку з вічком – ви маєте перевірити, хто за дверима, перш ніж впустити. Це і є суть безпеки", – пояснив військовий.

За його словами, зводити все лише до кіберпроблеми небезпечно, оскільки по суті це є питанням "управління та здорового глузду".

"І кожна країна дискутує це по-різному – у кожного кіберкомандира своя структура, і кожна аудиторія розуміє слово "кібер" по-своєму", – підсумував він.