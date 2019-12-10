Нормандский саммит. Появилась реакция Евросоюза

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский (Фото: EPA)

В Европейском Союзе назвали достигнутые договоренности на нормандском саммите первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении нормандского саммита, которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах", - отметил Боррель.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин. Вот к чему пришли.

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