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Нормандский саммит. Появилась реакция Евросоюза

Нормандский саммит. Появилась реакция Евросоюза - Фото
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский (Фото: EPA)
10.12.2019, 15:28

Европейский Союз приветствовал усилия Германии и Франции по организации саммита в Париже

В Европейском Союзе назвали достигнутые договоренности на нормандском саммите первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении нормандского саммита, которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах", - отметил Боррель.

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евросоюз реакция результаты Жозеп Боррель нормандский саммит
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