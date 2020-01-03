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В ГБР объяснили ситуацию со сроками проведения конкурса

В ГБР объяснили ситуацию со сроками проведения конкурса - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
03.01.2020, 10:27

По утверждению бюро, приказ, требовавший дать кандидатам не менее 15 дней на подготовку документов, перестал действовать

В Государственном бюро расследований ответили на критику партии Голос о сроках проведения конкурса на должности заместителей директора бюро. Заявление пресс-службы бюро опубликовано в Facebook.

Вчера партия Голос заявила, что объявленный ГБР конкурс проходит с нарушением: на подачу документов кандидатам отвели всего пять дней, в то время как, согласно порядку проведения конкурсов в ГБР, должно быть не меньше 15.

В ГБР ссылаются на то, что формулировка об утверждении порядка проведения конкурса в части III статьи 14  в новой редакции закона о ГБР была изменена: из нее изъяли слова о том, что порядок должен быть основан на типовом порядке открытого конкурса, утвержденном Кабмином. По утверждению ведомства, в связи с этим приказ, основывавшийся на прежней редакции закона и дававший кандидатам 15 дней на подачу документов, перестал действовать.

В то же время, в опубликованной на сайте Верховной Рады действующей редакции закона о ГБР присутствуют ссылки на типовой порядок, утвержденный Кабмином, и на приказ, который в ведомстве считают более недействительным.

  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.

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