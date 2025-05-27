В Германии обыскали дом из-за подозрений в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе

Немецкая полиция (Фото: ЕРА/DANIEL BOCKWOLDT)

Прокуратура Германии 27 мая провела обыск в частном доме в федеральной земле Бранденбург в рамках расследования дела о возможной поддержке пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом сообщают Tagesschau и n-tv.

По информации пресс-секретаря прокуратуры Карлсруэ, одного из фигурантов подозревают в том, что в течение нескольких лет он занимался организацией поставок грузов на территории Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем России.

Следствие рассматривает эту деятельность как "поддержку террористической организации за пределами Германии".

Обыски проводились в регионе Даме-Шпревальд. Подозреваемый пока не задержан, а детали по типу грузов пока не разглашаются.

17 марта 2025 года Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное производство по поджогам торгового центра IKEA в Вильнюсе, который произошел 9 мая 2024 года. За его организацией стоит Россия. Обвиняемый в поджоге – гражданин Украины, который на момент преступления был несовершеннолетним.

12 мая польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года, одному из них предъявлены обвинения.

14 мая стало известно, что в Германии и Швейцарии задержали нескольких украинцев, подозреваемых в попытке по заказу российских спецслужб отправить взрывчатку по почте.