У Німеччині обшукали будинок через підозри у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі

Німецька поліція (Фото: ЕРА/DANIEL BOCKWOLDT)

Прокуратура Німеччини 27 травня провела обшук у приватному будинку в федеральній землі Бранденбург у межах розслідування справи про можливу підтримку проросійських бойовиків на сході України. Про це повідомляють Tagesschau та n-tv.

За інформацією речника прокуратури Карлсруе, одного із фігурантів підозрюють у тому, що протягом кількох років він займався організацією постачання вантажів на території Донецької та Луганської областей, що є під контролем Росії.

Слідство розглядає цю діяльність як "підтримку терористичної організації за межами Німеччини".

Обшуки проводили в регіоні Даме-Шпревальд. Підозрюваного наразі не затримано, а деталі щодо типу вантажів поки не розголошують.

17 березня 2025 року Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальне провадження щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. За його організацією стоїть Росія. Обвинувачений у підпалі – громадянин України, який на момент злочину був неповнолітнім.

12 травня польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торговельного центру у Варшаві у травні 2024 року, одному з них висунули звинувачення.

14 травня стало відомо, що у Німеччині та Швейцарії затримали кількох українців, яких підозрюють у спробі на замовлення російських спецслужб надіслати вибухівку поштою.