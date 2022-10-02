В Германии заметили слежку с дронов за полигоном, где тренируются украинские военные

Над полигоном Бундесвера, где проходят обучение украинские солдаты, заметили беспилотники, сообщило в воскресенье издание Business Insider.

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Журналисты утверждают, что неизвестные лица пытались шпионить за базой в Вильдфлеккене с помощью дронов в ночь с 30 сентября на 1 октября. Федеральное министерство обороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был.

Об этом сообщили в полицию, которая начала расследование.

Источники Business Insider рассказали, что около полигона было около десятка беспилотников. Слежку, вероятно, организовала российская сторона, но официально об этом не говорят.

Прямо сейчас на полигоне Бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронированными машинами Dingo.

В середине сентября немецкая министр обороны Кристина Ламбрехт сообщила о решении передать Украине 50 бронеавтомобилей Dingo.

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Андрій Водяний

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