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В Германии заметили слежку с дронов за полигоном, где тренируются украинские военные

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 14:10
В Германии заметили слежку с дронов за полигоном, где тренируются украинские военные - Фото
Полигон в Вильдфлеккене (Фото: Бундесвер)

Над полигоном Бундесвера, где проходят обучение украинские солдаты, заметили беспилотники, сообщило в воскресенье издание Business Insider.

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Журналисты утверждают, что неизвестные лица пытались шпионить за базой в Вильдфлеккене с помощью дронов в ночь с 30 сентября на 1 октября. Федеральное министерство обороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был.

Об этом сообщили в полицию, которая начала расследование.

Источники Business Insider рассказали, что около полигона было около десятка беспилотников. Слежку, вероятно, организовала российская сторона, но официально об этом не говорят.

Прямо сейчас на полигоне Бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронированными машинами Dingo.

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Андрій Водяний
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Германия ВСУ БПЛА шпионаж
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