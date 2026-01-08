В Германии заявили о 360 000 солдат РФ в Беларуси – разведка не подтверждает

В ГУР заявили, что информация о размещении в Беларуси настолько многочисленного контингента не соответствует действительности

Армия РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Разведка не подтвердила заявление немецкого депутата от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера о якобы развертывании в Беларуси около 360 000 солдат России. Об этом говорится в ответе Главного управления разведки на информационный запрос LIGA.net.

Свое заявление немецкий депутат сделал 16 декабря 2025 года. Также он сказал, что Россия якобы благодаря военной экономике обучает "сотни тысяч солдат", которых не привлекает к войне против Украины.

По данным ГУР, по состоянию на 23 декабря 2025 года информация о якобы 360 000 солдат РФ на территории Беларуси не подтверждается. Однако Кремль держит там "ограниченный контингент" численностью ориентировочно 2000-2 500 солдат. Он выполняет на постоянной основе задачи в составе единой группировки войск союзного государства России и Беларуси.

"Признаков формирования на территории Республики Беларусь наступательных или ударных группировок Вооруженных сил Российской Федерации, способных создавать непосредственную угрозу Украине или государствам – членам НАТО, не обнаружено", – отметили в военной разведке.

Также немецкий депутат назвал "критическими" 2026 и 2027 годы, но Европа может их пережить, если будет укреплять обороноспособность и проявлять осторожность. В ГУР отметили, что, по имеющимся данным, к 2027 году российская армия должна приобрести определенный уровень готовности к возможным боевым действиям на Европейском континенте.