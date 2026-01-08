У Німеччині заявили про 360 000 солдатів РФ у Білорусі – розвідка не підтверджує

У ГУР заявили, що інформація про розміщення у Білорусі настільки численного контингенту не відповідає дійсності

Армія РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Розвідка не підтвердила заяву німецького депутата від Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера про нібито розгортання в Білорусі близько 360 000 солдатів Росії. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки на інформаційний запит LIGA.net.

Свою заяву німецький депутат зробив 16 грудня 2025 року. Також він сказав, що Росія нібито завдяки військовій економіці навчає "сотні тисяч солдатів", яких не залучає до війни проти України.

За даними ГУР, станом на 23 грудня 2025 року інформація про нібито 360 000 солдатів РФ на території Білорусі не підтверджується. Однак Кремль тримає там "обмежений контингент" чисельністю орієнтовно 2000-2500 солдатів. Він виконує на постійній основі завдання у складі єдиного угруповання військ союзної держави Росії та Білорусі.

"Ознак формування на території Республіки Білорусь наступальних або ударних угруповань Збройних сил Російської Федерації, здатних створювати безпосередню загрозу Україні або державам – членам НАТО, не виявлено", – зазначили у воєнній розвідці.

Також німецький депутат назвав "критичними" 2026 та 2027 роки, але Європа може їх пережити, якщо зміцнюватиме обороноздатність і проявлятиме обережність. У ГУР зазначили, що, за наявними даними, до 2027 року російська армія має набути визначеного рівня готовності до можливих бойових дій на Європейському континенті.