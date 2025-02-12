В годовщину большой войны будет День молитвы. Нардепы напомнили о Черчилле и Рузвельте

В пояснительной записке утверждается, что в начале полномасштабного вторжения украинцам удалось выстоять благодаря армии, единству и молитве

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Верховная Рада проголосовала за постановление об установлении Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) и Ярослав Железняк (Голос).

Инициативу авторства главы фракции Слуга народа Давида Арахамии и других парламентариев поддержали 255 народных избранников.

В постановлении написано, что в этот день будет проходить заседание Верховной Рады, которое должно начинаться с исполнения духовного гимна Украины "Боже великий, єдиний".

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко пишет, что "с грустью была вынуждена обратить внимание" спикера Рады Руслана Стефанчука, что сразу после голосования за День молитвы автор постановления Арахамия "снова матерился в зале".

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что в начале полномасштабной войны Украина выстояла благодаря высокомотивированной армии, обществу, продемонстрировавшему чрезвычайное единство и солидарность в сопротивлении оккупантам, а также благодаря молитве за Украину, "поднявшейся в те дни по всему миру".

"Из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории", – сказано в записке.

В пример приводится, как Уинстон Черчилль, став премьер-министром в мае 1940 года, через четыре дня после этого утвердил Национальный день молитвы.

"Взволнованные новостями о наступлении Германии на Британский экспедиционный корпус в Бельгии и Франции, люди по всей Британии спешили в свои местные церкви и часовни, чтобы спастись и помолиться. После этого через пять дней в страну прилетела весть об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", – напоминают авторы постановления.

Также упоминается президент США Франклин Рузвельт, призвавший своих сограждан присоединиться к нему в молитве, когда американские войска высадились в Нормандии, начав одну из самых опасных и сложных битв Второй мировой войны.