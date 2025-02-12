У річницю великої війни буде День молитви. Нардепи нагадали про Черчилля і Рузвельта

У пояснювальній записці стверджується, що на початку повномасштабного вторгнення українцям вдалося вистояти завдяки армії, єдності та молитві

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Верховна Рада проголосувала за постанову про встановлення Національного дня молитви, відзначатиметься щороку 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення. Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко (Європейська солідарність) і Ярослав Железняк (Голос).

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Ініціативу авторства глави фракції Слуга народу Давида Арахамії та інших парламентарів підтримали 255 народних обранців.

У постанові написано, що в цей день має відбутись засідання Верховної Ради, яке повинно починатись із виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко пише, що "з сумом була змушена звернути увагу" спікера Ради Руслана Стефанчука, що відразу після голосування за День молитви автор постанови Арахамія "знову матюкався в залі".

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що на початку повномасштабної війни Україна вистояла завдяки високомотивованій армії, суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у спротиві окупантам, а також завдяки молитві за Україну, "що піднялася в ті дні по всьому світу".

"З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії", – йдеться в записці.

Наведено приклад, як Вінстон Черчилль, ставши прем’єр-міністром у травні 1940 року, через чотири дні після цього затвердив Національний день молитви.

"Схвильовані новинами про наступ Німеччини на Британський експедиційний корпус у Бельгії та Франції, люди по всій Британії спішили до своїх місцевих церков і каплиць, щоб врятуватися та помолитися. Після цього через п’ять днів до країни прилетіла звістка про успішну евакуацію британської армії з Дюнкерка", – нагадують автори постанови.

Також згадується президент США Франклін Рузвельт, який закликав своїх співгромадян приєднатися до нього в молитві, коли американські війська висадилися в Нормандії, розпочавши одну з найнебезпечніших і найскладніших битв Другої світової війни.