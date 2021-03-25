В Госдепартаменте США пояснили, почему считают Украину важной для Европы

Если Украина добьется успеха, это даст настоящий импульс для реформ в России в долгосрочной перспективе. Так, процитировав советника президента США по нацбезопасности (1977-1981) Збигнева Бжезинского, ответил на вопрос Голоса Америки "чего США ожидают от Украины" зампомощника госсекретаря Джордж Кент.

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"Мой бывший профессор Бжезинский как-то сказал (это). <...> И поэтому мы относимся к Украине, учитывая ее заслуги, и именно поэтому такое внимание на помощи, которую оказывает Конгресс. Это фокус нашей дипломатии", – сказал дипломат.

По его словам, Украина является важной страной для региона, причем "это важная страна символично, это опора, если хотите, восточнославянского мира".

Кент подчеркнул, что важность Украины "никогда не была недооценена, даже посторонними людьми, которые могут не следить каждый день за деталями".

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Сотрудник Госдепа уточнил, что США видят большой потенциал Украины в IT, агробизнесе, развитии гражданского общества.

"И мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на восток поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности", – резюмирован Кент.

В том же интервью Кент пообещал, что США "направят сигнал", если Россия пойдет на обострение в Украине.

Сейчас США готовят законопроект о предоставлении Украине военной помощи: 7 пунктов.

Евгений Пилипенко

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