В Госдепе США заявили об ударах Украины по НПЗ России: Не поощряем и не поддерживаем

Мэттью Миллер уклонился от прямого ответа, действительно ли США просили Украину прекратить наносить удары по НПЗ внутри России

Мэттью Миллер (Скриншот)

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты никогда не поддерживали инициативу Украины наносить удары по территории России.

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Миллера попросили прокомментировать сообщения из прессы, в которых США якобы просили Украину больше не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам внутри России.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", – сказал спикер Госдепа.

На уточняющий вопрос, были ли вообще разговоры о НПЗ между американскими и украинскими официальными лицами, Миллер не ответил прямо.

Он лишь отметил, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем бы они не знали".

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