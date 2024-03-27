В Госдепе США заявили об ударах Украины по НПЗ России: Не поощряем и не поддерживаем
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты никогда не поддерживали инициативу Украины наносить удары по территории России.
Миллера попросили прокомментировать сообщения из прессы, в которых США якобы просили Украину больше не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам внутри России.
"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", – сказал спикер Госдепа.
На уточняющий вопрос, были ли вообще разговоры о НПЗ между американскими и украинскими официальными лицами, Миллер не ответил прямо.
Он лишь отметил, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем бы они не знали".
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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