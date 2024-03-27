В Госдепе США заявили об ударах Украины по НПЗ России: Не поощряем и не поддерживаем
Мэттью Миллер (Скриншот)

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты никогда не поддерживали инициативу Украины наносить удары по территории России.

Миллера попросили прокомментировать сообщения из прессы, в которых США якобы просили Украину больше не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам внутри России.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", – сказал спикер Госдепа.

На уточняющий вопрос, были ли вообще разговоры о НПЗ между американскими и украинскими официальными лицами, Миллер не ответил прямо.

Он лишь отметил, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем бы они не знали".

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