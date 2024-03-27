У Держдепі США заявили про удари України по НПЗ Росії: Не заохочуємо та не підтримуємо
Речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати ніколи не підтримували ініціативу України завдавати ударів по території Росії.
Міллера попросили прокоментувати повідомлення з преси, в яких США нібито просили Україну більше не завдавати ударів по нафтопереробних заводах усередині Росії.
"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", – сказав речник Держдепу.
На уточнювальне запитання, чи були взагалі розмови про НПЗ між американськими та українськими офіційними особами, Міллер не відповів прямо.
Він лише зазначив, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".
- 12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, імовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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