У Держдепі США заявили про удари України по НПЗ Росії: Не заохочуємо та не підтримуємо

Меттью Міллер ухилився від прямої відповіді, чи дійсно США просили Україну припинити завдавати ударів по НПЗ усередині Росії

Меттью Міллер (Скриншот)

Речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати ніколи не підтримували ініціативу України завдавати ударів по території Росії.

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Міллера попросили прокоментувати повідомлення з преси, в яких США нібито просили Україну більше не завдавати ударів по нафтопереробних заводах усередині Росії.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", – сказав речник Держдепу.

На уточнювальне запитання, чи були взагалі розмови про НПЗ між американськими та українськими офіційними особами, Міллер не відповів прямо.

Він лише зазначив, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".

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