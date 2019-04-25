В Госпогранслужбе объяснили, как уплотнили границу

Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на сегодняшний день Государственная пограничная служба значительно уплотнила охрану государственной границы. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.

"Если раньше мы считали где-то на километр меньше одного человека, то сегодня - это уже два должностных лица, которые патрулируют километр госграницы", - отметил он.

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Он отметил, что Госпогранслужба подошла к этому с практической стороны.

"Уменьшили для каждого отдела участок обслуживания. Если сначала отдел пограничной службы обслуживал где-то от 80 до 120 километров участка границы, то сегодня - около 20 километров", - уточнил Цигикал.

30 ноября 2018 года глава Госпогранслужбы заявил, что в рамках военного положения Украина закрыла въезд на свою территорию мужчинам из страны-оккупанта России — кроме "гуманитарных" случаев.