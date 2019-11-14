В ГПУ объяснили, почему задержали мужа депутата Слуги народа

Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генеральной прокуратуре рассказали, почему был задержан гражданский муж депутата от Слуги народа Анны Скороход. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.

Имена депутата и задержаного в ведомстве не называют, однако, судя по содержанию сообщения, речь идет именно о Скороход и ее гражданском муже.

ГПУ поясняет, что сегодня Нацполицией был задержан гражданин РФ, который находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Комментируя его возможный арест для экстрадиции, в ГПУ пояснили, что этот вопрос будет решать суд, а соответствующую проверку уже проводит столичная прокуратура. По ее результатам обещают решить, будет ли экстрадиция.

"Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений", - заявили в Генпрокуратуре.

В пресс-службе рассказали, что мужчину уже задерживали в Киевской области 9 августа 2018 года. До ноября его держали под стражей для экстрадиции. Позже суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест, а 3 января 2019-го эта мера пресечения была отменена из-за украинского гражданства фигуранта. "Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов", - пояснили в ГПУ. И добавили: фигурант обжаловал в суде отмену гражданства, но его иск не удовлетворили.

"11 ноября 2019 года розыск правонарушителя возобновлен, в результате чего он был задержан", - объяснили в ведомстве.

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