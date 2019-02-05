В ГПУ сказали, когда Медведчуку вручат подозрение в госизмене

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Подозрение в госизмене и сепаратизме политику Виктору Медведчуку вручат после того, как будут проведены все необходимые следственные действия. Об этом в эфире Прямого сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Пока говорить о доказанности (преступных действий Медведчука, - ред.) еще рано. Будут проведены соответствующие следственные действия, и, при необходимости, следователем будет вручено подозрение человеку, который сейчас внесен в ЕРДР и по поводу которого открыто уголовное производство", - сказал Лысенко.

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По его словам, сейчас нужно допросить всех свидетелей.

Также Лысенко сообщил, что расследование дела будет передано СБУ.

Сегодня стало известно, что ГПУ открыла дело против Медведчука по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (Госизмена) УК.

Медведчук сделал громкое заявление на съезде партии Украинский выбор - право народа 29 января 2019 г. в Киеве. Он заявил о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.