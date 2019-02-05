Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 16:10

В ГПУ сказали, когда Медведчуку вручат подозрение в госизмене

В ГПУ сказали, когда Медведчуку вручат подозрение в госизмене - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Расследование дела будет передано СБУ

Реклама
Реклама

Подозрение в госизмене и сепаратизме политику Виктору Медведчуку вручат после того, как будут проведены все необходимые следственные действия. Об этом в эфире Прямого сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Пока говорить о доказанности (преступных действий Медведчука, - ред.) еще рано. Будут проведены соответствующие следственные действия, и, при необходимости, следователем будет вручено подозрение человеку, который сейчас внесен в ЕРДР и по поводу которого открыто уголовное производство", - сказал Лысенко.

Реклама

По его словам, сейчас нужно допросить всех свидетелей.

Также Лысенко сообщил, что расследование дела будет передано СБУ.

Сегодня стало известно, что ГПУ открыла дело против Медведчука по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (Госизмена) УК.

Медведчук сделал громкое заявление на съезде партии Украинский выбор - право народа 29 января 2019 г. в Киеве. Он заявил о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, госизмена, сепаратизм, подозрение, виктор медведчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 