В Грузии украинцев приговорили к тюрьме за незаконное пересечение границы. МИД разочарован

Сегодня, 14 июля, Батумский городской суд в Грузии приговорил двух граждан Украины к лишению свободы по обвинению в незаконном пересечении госграницы Грузии. Министерство иностранных дел разочаровано таким решением. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко обвинили в незаконном пересечении грузинской государственной границы и приговорили к четырем годам лишения свободы.

"Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии", – говорится в сообщении МИД.

МИД вызвал временного поверенного Грузии в Украине, которому высказали разочарование решением Батумского городского суда.

Украинская сторона считает приговор несправедливым и несоответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

"Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", – заявили в МИД.

СПРАВКА. 29 ноября 2020 года грузинские пограничники задержали экипаж яхты Insieme в территориальных водах Грузии. Сообщалось, что судно двигалось в сторону Турции и не планировало заходить в порты Грузии. На яхте находились три человека: капитан Юрий Хомич, Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин. В издании Думская задержание и арест моряков связывали с тем, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.

8 мая 2020 года Грузия отозвала своего посла из Украины из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

В ответ на это Зеленский заявил, что решение Грузии – ошибка, и Украина своего посла отзывать не будет.

В апреле 2021 года в Грузии сообщили о решении вернуть посла в Украину.

Наталия Медведева

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