В ГУР дали прогноз на ближайшие месяцы войны: Все будет зависеть от ситуации на Донбассе

По словам замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, активные боевые действия в ближайшие месяцы будут вестись на Донецком и Луганском направлениях. Также разведка не исключает, что россияне могут снова попытаться зайти в Украину через границу на Купянском направлении. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", – отметил Скибицкий.

По его словам, такую попытку оккупанты предпримут в феврале-марте. Кроме того, они могут попытаться зайти на украинскую территорию в Харьковской области.

"Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области..." – сказал замначальника ГУР.

Относительно возможного наступления с временно оккупированных территорий юга Украины Скибицкий отметил, что все будет зависеть от ситуации на Донецком, Луганском направлениях.

"Это связанные вещи. Могут быть отвлекающие маневры, отвлекающие удары, это может быть развитие успеха, на который они рассчитывают на Донецком направлении. Но у нас достаточно информации для анализа и определения возможного характера действий противника", – сказал Скибицкий.

При этом, по его словам, "о полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть".

13 января министр обороны Алексей Резников заявил, что новое масштабное наступление Россия попытается провести с временно оккупированных территорий Украины на юге и востоке, а не из Беларуси.

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