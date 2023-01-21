В ГУР ответили Милли на сложность победить в войне в 2023-м: Оценки остаются неизменными

Оценки украинской разведки о возможности победить в войне в 2023 году остаются неизменными, и у Украины есть трезвое и адекватное понимание ситуации и своих способностей. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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На брифинге по итогам восьмого заседания в формате "Рамштайн" глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине будет "очень и очень трудно" выгнать российских захватчиков в 2023 году.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой, – ред.), они остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают собственные территории", – сказал Юсов.

Комментируя оценки Милли, он напомнил, что многие в начале полномасштабного вторжения не прогнозировал, что Украина и вовсе выстоит, а позднее многие не верили, что удастся освободить значительную часть оккупированных территорий, в том числе Херсон.

"Украина освобождает и продолжит освобождать собственные территории. Да, это будет сложно, но, тем не менее, это неизбежно", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что Украина в постоянном режиме контактирует с партнерами, государствами-членами НАТО и другими правительствами и организациями.

"Поверьте, есть адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задания для Сил обороны и понимание, что мы можем. Так вот, мы действительно можем освободить наши земли", – заявил представитель ГУР.

Украинское руководство и многие союзники неоднократно говорили, что Украина должна победить в 2023 году.

Весной Украина планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими", прогнозирует Буданов.

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Оксана Житнюк

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