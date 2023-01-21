UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ГУР ответили Милли на сложность победить в войне в 2023-м: Оценки остаются неизменными

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 17:06
В ГУР ответили Милли на сложность победить в войне в 2023-м: Оценки остаются неизменными - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

Оценки украинской разведки о возможности победить в войне в 2023 году остаются неизменными, и у Украины есть трезвое и адекватное понимание ситуации и своих способностей. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На брифинге по итогам восьмого заседания в формате "Рамштайн" глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине будет "очень и очень трудно" выгнать российских захватчиков в 2023 году.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой, – ред.), они остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают собственные территории", – сказал Юсов.

Комментируя оценки Милли, он напомнил, что многие в начале полномасштабного вторжения не прогнозировал, что Украина и вовсе выстоит, а позднее многие не верили, что удастся освободить значительную часть оккупированных территорий, в том числе Херсон.

"Украина освобождает и продолжит освобождать собственные территории. Да, это будет сложно, но, тем не менее, это неизбежно", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что Украина в постоянном режиме контактирует с партнерами, государствами-членами НАТО и другими правительствами и организациями.

"Поверьте, есть адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задания для Сил обороны и понимание, что мы можем. Так вот, мы действительно можем освободить наши земли", – заявил представитель ГУР.

  • Украинское руководство и многие союзники неоднократно говорили, что Украина должна победить в 2023 году.
  • Весной Украина планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими", прогнозирует Буданов.

Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур андрей юсов война разведка деоккупация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 