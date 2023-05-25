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В ГУР разъяснили заявление о ликвидации Путина: В списке, но не для убийства, а в Гаагу

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 17:15
В ГУР разъяснили заявление о ликвидации Путина: В списке, но не для убийства, а в Гаагу - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин действительно является целью номер один, но не для убийства, а для Гааги. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя обнародованную Welt информацию о том, что Украина хочет ликвидировать руководителя Кремля.

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"Я понимаю, что есть медийщики, и это нормально, которые готовят и подхватывают самые жареные факты. Но в оригинале было несколько иначе", – указал спикер.

Юсов отметил, что Путин – "явный военный преступник, как и вся его банда", и он действительно "цель №1 с точки зрения задержания и доставки в Международный криминальный суд в Гааге".

"Украина цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то нам усилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина, так мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности", – пояснил он.

Представитель ГУР также подчеркнул необходимость задержать Путина и его приспешников и доставить их в международный трибунал, так как "это вопрос справедливого наказания, которое обязательно будет реализовано".

"Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив", – подытожил Юсов.

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Олег Васькив
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