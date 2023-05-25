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В ГУР роз'яснили заяву про ліквідацію Путіна: Перший у списку, але не для вбивства, а в Гаагу

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25.05.2023, 17:15
В ГУР роз'яснили заяву про ліквідацію Путіна: Перший у списку, але не для вбивства, а в Гаагу - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін дійсно є ціллю номер один, але не для вбивства, а для Гааги. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи оприлюднену Welt інформацію про те, що Україна хоче ліквідувати керівника Кремля.

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"Я розумію, що є медійники, і це нормально, які готують і підхоплюють найбільш смажені факти. Але в оригіналі було дещо по-іншому", – вказав спікер.

Юсов зазначив, що Путін – "явний воєнний злочинець, як і вся його банда", і він дійсно "ціль №1 з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі".

"Україна цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати якісь нам зусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, то ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності", – пояснив він.

Представник ГУР також наголосив на необхідності затримати Путіна та його поплічників й доставити їх до міжнародного трибуналу, адже "це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано".

"Гаага для Путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий", – підсумував Юсов.

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Олег Васьків
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війнаволодимир путінгурандрій юсов
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