В Харькове гремят взрывы. РФ атакует дронами: попадание по гражданской инфраструктуре

Оккупанты наносят удары по Харькову ударными дронами, зафиксировано в Основянском районе города

Харьков, 2 января. Иллюстративное изображение (Фото: ГСЧС)

Оккупанты наносят удары по Харькову. В городе слышны взрывы, заявил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным мэра города Игоря Терехова, Харьков предварительно атакуют "шахедами".

Он заявил, что есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным Синегубова, попадание зафиксировано в Основянском районе города. На данный момент без жертв.

30 января в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.

Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО сбила 14 дронов.

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