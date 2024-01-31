В Харкові гримлять вибухи. Росія атакує ударними дронами: влучання по цивільній інфраструктурі

Окупанти завдають ударів по Харкову ударними дронами, зафіксовано в Основ’янському районі міста

Харків, 2 січня. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

Окупанти завдають ударів по Харкову. В місті чутно вибухи, заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними мера міста Ігоря Терехова, Харків попередньо атакують "шахедами".

Він заявив, що є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

За даними Синєгубова, влучання зафіксоване в Основ’янському районі міста. Наразі без жертв.

30 січня о 12:20 у Харкові було чутно вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті.

Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.

У ніч проти 31 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, а також балістичними ракетами "Іскандер-М". ППО збила 14 дронів.

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