В Харкові гримлять вибухи. Росія атакує ударними дронами: влучання по цивільній інфраструктурі
Окупанти завдають ударів по Харкову. В місті чутно вибухи, заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За даними мера міста Ігоря Терехова, Харків попередньо атакують "шахедами".
Він заявив, що є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
За даними Синєгубова, влучання зафіксоване в Основ’янському районі міста. Наразі без жертв.
- 30 січня о 12:20 у Харкові було чутно вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті.
- Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.
- У ніч проти 31 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, а також балістичними ракетами "Іскандер-М". ППО збила 14 дронів.
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