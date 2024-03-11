В Харькове и Запорожье прогремели взрывы. ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара
В Харькове и Запорожье во время сигнала воздушной тревоги днем 11 марта прогремели взрывы. О звуках сообщило Суспильне и местные паблики.
Тревога в Харьковской области была объявлена в 11:33.
Около 12:28 в городе прозвучал взрыв.
Еще через минуту взрыв прогремел в Запорожье, сообщил корреспондент LIGA.net в городе.
Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами с южного и северо-восточного направлений.
Уже в 12:34 в Запорожье был слышен еще один взрыв.