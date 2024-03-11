У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Росія завдала ракетних ударів

Після оголошення повітряної тривоги у Харкові та Запоріжжі було чути вибухи

Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)

У Харкові та Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги вдень 11 березня пролунали вибухи. Про звуки повідомило Суспільне та місцеві пабліки.

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Тривогу на Харківщині було оголошено об 11:33.

Близько 12:28 у місті пролунав вибух.

Ще за хвилину вибух пролунав у Запоріжжі, повідомив кореспондент LIGA.net у місті.

Командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами з південного та північно-східного напрямків.

Вже о 12:34 у Запоріжжі було чути ще один вибух.

Моніторингові групи писали про активність пускових установок С-300 у Бєлгородській області Росії, а також пуски балістики з району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

ОНОВЛЕНО о 12:47. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив два ракетні удари росіян по місту та району. Подробиць поки що немає.

Також ворог вдарив по околицях міста Дергачі на північно-західній околиці Харкова, заявив голова міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським захисникам вдалося збити 12.

У ніч проти 10 березня у Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео.

Відео наслідків удару по Харкову в ніч проти 11 березня можна переглянути за посиланням.

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