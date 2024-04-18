В Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб

Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Днем 18 апреля в Харькове раздался взрыв. Об этом сообщило Суспильне.

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В 14:17 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях. В 14:17 Суспильне сообщило, что в Харькове раздался взрыв.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

15 апреля РФ ударила по учебному заведению в Харьковской области, в результате чего погибли два человека и еще четверо получили ранения.

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