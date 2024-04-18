У Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб
Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Вдень 18 квітня у Харкові пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.

О 14:17 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про пуски керованих авіаційних бомб в Харківській та Донецькій областях. О 14:17 Суспільне повідомило, що в Харкові пролунав вибух.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів по Харкову та району. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

  • Удень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.
  • Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.
  • 15 квітня РФ вдарила по закладу освіти на Харківщині, внаслідок чого загинули дві людини та ще четверо зазнали поранень.

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