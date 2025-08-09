В Харькове российский беспилотник попал в магазин мебели, шесть раненых

Иллюстративное фото: социальные сети

В Харькове российский беспилотник нанес удар по мебельному магазину, расположенному в Киевском районе города. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрыв был слышен около 16:15, сообщает корреспондент.LIGA.net в Харькове.

Позже Терехов сообщил, что вражеский беспилотник попал в магазин мебели в Киево-Святошинском районе, есть раненые. На место выехали экстренные службы.

По состоянию на 16:35 было известно о шести раненых.

За данными по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пятеро пострадавших были госпитализированы. Все – в состоянии средней тяжести.

Среди раненых есть 17-летняя девушка.