В Харькове российский беспилотник попал в магазин мебели, шесть раненых
В Харькове российский беспилотник нанес удар по мебельному магазину, расположенному в Киевском районе города. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрыв был слышен около 16:15, сообщает корреспондент.LIGA.net в Харькове.
Позже Терехов сообщил, что вражеский беспилотник попал в магазин мебели в Киево-Святошинском районе, есть раненые. На место выехали экстренные службы.
По состоянию на 16:35 было известно о шести раненых.
За данными по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пятеро пострадавших были госпитализированы. Все – в состоянии средней тяжести.
Среди раненых есть 17-летняя девушка.
- 1 августа российские войска атаковали Харьков дроном – удар пришелся рядом с многоквартирным домом, среди пострадавших – трое детей, в том числе пятимесячный младенец.
Комментарии (0)