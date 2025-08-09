В Харкові російський безпілотник влучив у магазин меблів, шість поранених
В Харкові російський безпілотник поцілив у меблевий магазин, розташований у Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Вибух було чутно близько 16:15, повідомляє кореспондентLIGA.net у Харкові.
Згодом Терехов повідомив, що ворожий безпілотник поцілив у меблевий магазин Київського району, є поранені. На місце виїхали екстрені служби.
Станом на 16:35 було відомо про шістьох поранених.
За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, п'ятеро з постраждалих були ушпиталені. Всі – в середньому стані тяжкості.
Серед поранених є 17-річна дівчина.
- 1 серпня російські війська атакували дроном Харків – удар прийшовся поряд з багатоквартирним будинком, серед постраждалих – троє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля.
