В Харькове уже 11 погибших после удара России по "Эпицентру"

Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове начало увеличиваться

Фото: EPA / SERHII KOZLOV

Харьковская областная военная администрация обновила информацию о количестве жертв российского удара по "Эпицентру" 25 мая.

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"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", — рассказал утром в воскресенье глава ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на вечер субботы было известно о шести человеках, погибших на месте в "Эпицентре". Еще 17 работников и посетителей магазина считались пропавшими без вести. Около 40 человек получили травмы и ранения.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в гипермаркете в момент удара могли находиться более 200 человек.