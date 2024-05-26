В Харькове уже 11 погибших после удара России по "Эпицентру"
Харьковская областная военная администрация обновила информацию о количестве жертв российского удара по "Эпицентру" 25 мая.
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"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", — рассказал утром в воскресенье глава ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на вечер субботы было известно о шести человеках, погибших на месте в "Эпицентре". Еще 17 работников и посетителей магазина считались пропавшими без вести. Около 40 человек получили травмы и ранения.
Президент Владимир Зеленский говорил, что в гипермаркете в момент удара могли находиться более 200 человек.
- В результате другого удара по центру Харькова 25 мая травмы получили 20 человек, в том числе подросток 14 лет.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у партнеров Украины есть два способа предотвратить обстрелы Харькова: дать больше систем противовоздушной обороны или снять мораторий на удары по территории России, что позволит Украине сбивать самолеты до того, как они сбросят бомбы.