У Харкові вже 11 загиблих після удару Росії по "Епіцентру"

Кількість загиблих внаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові почала збільшуватися

Фото: EPA / SERHII KOZLOV

Харківська обласна військова адміністрація оновила інформацію про кількість жертв російського удару по "Епіцентру" 25 травня.

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"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", – розказав вранці у неділю голова ОВА Олег Синєгубов.

Станом на вечір суботи було відомо про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". Ще 17 працівників й відвідувачів магазину вважалися такими, що зникли безвісти. Близько 40 людей отримали травми й поранення.

Президент Володимир Зеленський казав, що в гіпермаркеті в момент удару могли перебувати понад 200 осіб.