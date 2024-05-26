У Харкові вже 11 загиблих після удару Росії по "Епіцентру"
Харківська обласна військова адміністрація оновила інформацію про кількість жертв російського удару по "Епіцентру" 25 травня.
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"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", – розказав вранці у неділю голова ОВА Олег Синєгубов.
Станом на вечір суботи було відомо про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". Ще 17 працівників й відвідувачів магазину вважалися такими, що зникли безвісти. Близько 40 людей отримали травми й поранення.
Президент Володимир Зеленський казав, що в гіпермаркеті в момент удару могли перебувати понад 200 осіб.
- Внаслідок іншого удару по центру Харкова 25 травня травми отримали 20 людей, серед них підліток 14 років.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у партнерів України є два способи запобігти обстрілам Харкова: дати більше систем протиповітряної оборони або зняти мораторій на удари по території Росії, що дозволить Україні збивати літаки до того, як вони скинуть бомби.