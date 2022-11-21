В Херсоне обнаружены четыре пыточные, где россияне мучили украинцев – Офис генпрокурора

По состоянию на 21 ноября в Херсоне правоохранители обнаружили четыре пыточные, где российские оккупанты удерживали украинцев. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры четырех помещений, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Там правоохранители изъяли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен.

"В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие", – говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Работа по установлению мест расположения пыточных и незаконных мест содержания людей продолжается.

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17 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты в Херсонской области переделывали гражданские помещения в пыточные, чтобы удерживать людей.

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Наталія Медведєва

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