UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне обнаружены четыре пыточные, где россияне мучили украинцев – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 14:45

По состоянию на 21 ноября в Херсоне правоохранители обнаружили четыре пыточные, где российские оккупанты удерживали украинцев. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры четырех помещений, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Там правоохранители изъяли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен.

"В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие", – говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Работа по установлению мест расположения пыточных и незаконных мест содержания людей продолжается.

Читайте также: Пыточная под Херсоном. Российские оккупанты сделали отдельную камеру для подростков: видео

Читайте также: "Джокер, Киллер, Купец". В Херсоне нашли полный список полицейских-предателей – ГБР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления Херсон пыточная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 