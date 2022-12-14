В Херсоне погиб 8-летний мальчик. Все флаги россиян – в пятнах крови – Зеленский

Сегодня, 14 декабря, в Херсоне в результате российского обстрела жилых домов города погиб 8-летний ребенок. Об этом рассказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, попали в жилые дома.

"Из-за российских обстрелов погиб ребенок. Врачи в течение часа пытались реанимировать мальчика. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Рашисты убили 8-летнего ребенка", – сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он рассказал, что в результате этого обстрела погибла женщина, два человека получили ранения.

"Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик. Восемь лет ему было. Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – сказал Зеленский.

Он сообщил о разговоре с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и жестко отреагировал на намерение МОК допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024.

Он подчеркнул, что принципы олимпийского движения не предусматривают попустительства государствам-террористам.

"Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, – это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор", – заявил президент.

Он подчеркнул, что никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны.

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Наталія Медведєва

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