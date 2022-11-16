В Херсоне пришлось взорвать управление полиции, его заминировали оккупанты – видео

Саперы в освобожденном Херсоне вынуждены были взорвать одно из зданий областного управления полиции, поскольку иначе его не удавалось разминировать. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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"Ранее это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня оно стало грудой камней", – написал Клименко.

По его словам, российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении и другого безопасного способа разминировать его не было.

"Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", – пишет Клименко.

По его данным, полицейские саперы после деоккупации Херсона уже обследовали более 400 га и вывезли более 4000 взрывоопасных предметов.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

14 ноября сообщалось о начале работ по разминированию в центре деоккупированного Херсона.

Сергій Бережний

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