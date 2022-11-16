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В Херсоне пришлось взорвать управление полиции, его заминировали оккупанты – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 18:53
В Херсоне пришлось взорвать управление полиции, его заминировали оккупанты – видео - Фото
Взорванное здание управления полиции в Херсоне (фото – скриншот из видео)

Саперы в освобожденном Херсоне вынуждены были взорвать одно из зданий областного управления полиции, поскольку иначе его не удавалось разминировать. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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"Ранее это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня оно стало грудой камней", – написал Клименко.

По его словам, российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении и другого безопасного способа разминировать его не было.

"Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", – пишет Клименко.

По его данным, полицейские саперы после деоккупации Херсона уже обследовали более 400 га и вывезли более 4000 взрывоопасных предметов.

Сергій Бережний
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Игорь Клименко Херсон разминирование саперы
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