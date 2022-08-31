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В Херсоне прогремели взрывы. Местные паблики сообщают о дыме в районе Чернобаевки — фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 10:20
В Херсоне прогремели взрывы. Местные паблики сообщают о дыме в районе Чернобаевки — фото - Фото
Клубы дыма в районе Чернобаевки (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы, местные паблики заявляют о клубах дыма в районе Чернобаевки. Об этом сообщает Суспильне.

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Известно, что взрывы прозвучали около 10:00. Местные жители сообщили, что в районе Чернобаевки видны большие клубы дыма. 

Также местные паблики заявили о звуках авиации в Новой Каховке.

В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои — 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны. 

Читайте также: Мосты, склады и авиаудары. В ОК "Юг" назвали результаты наступления ВСУ за 30 августа

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон временно оккупированные территории наступление ВСУ
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