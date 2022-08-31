В Херсоне прогремели взрывы. Местные паблики сообщают о дыме в районе Чернобаевки — фото
31.08.2022, 10:20
Клубы дыма в районе Чернобаевки (Фото: скриншот с видео)
Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы, местные паблики заявляют о клубах дыма в районе Чернобаевки. Об этом сообщает Суспильне.
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Известно, что взрывы прозвучали около 10:00. Местные жители сообщили, что в районе Чернобаевки видны большие клубы дыма.
Также местные паблики заявили о звуках авиации в Новой Каховке.
В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои — 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.
- Британская разведка сообщила, что Вооруженные Силы Украины местами отодвинули линию фронта на юге в ходе наступления, которое началось 29 августа.
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