В Херсоне прогремели взрывы. Местные паблики сообщают о дыме в районе Чернобаевки — фото

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы, местные паблики заявляют о клубах дыма в районе Чернобаевки. Об этом сообщает Суспильне.

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Известно, что взрывы прозвучали около 10:00. Местные жители сообщили, что в районе Чернобаевки видны большие клубы дыма.

Также местные паблики заявили о звуках авиации в Новой Каховке.

В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои — 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

Британская разведка сообщила, что Вооруженные Силы Украины местами отодвинули линию фронта на юге в ходе наступления, которое началось 29 августа.

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Дмитрий Гриниченко

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