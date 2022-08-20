В Херсонской области на "руководящие должности" начали завозить чиновников из России — ОВА
Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из России из-за нехватки "кадров" на "руководящие должности". Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, в регионе оккупанты из-за нехватки кадров на должности гауляйтеров, начали завозить чиновников из РФ. На должности директоров школ, старост и руководителей предприятий россияне берут всех желающих — эти люди не имеют опыта работы и профильного образования.
Также он заявил, что противник давит на предпринимателей, чтобы они "переоформили документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается это делать, угрожают забрать или закрыть бизнес.
- В конце июня россияне похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, который также отказался работать на врага. В марте он дал интервью LIGA.net, в котором просил "не забывайте о нас" – людях в оккупации.
- 10 августа генерал Марченко заявил, что Херсон будет вскоре освобожден.
- 16 августа замглавы Херсонского райсовета Трошин заявил, что оккупанты превратили в пыточную детский приемник-распределитель в Херсоне, где якобы и удерживают Колыхаева.
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