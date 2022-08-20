В Херсонской области на "руководящие должности" начали завозить чиновников из России — ОВА

Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из России из-за нехватки "кадров" на "руководящие должности". Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, в регионе оккупанты из-за нехватки кадров на должности гауляйтеров, начали завозить чиновников из РФ. На должности директоров школ, старост и руководителей предприятий россияне берут всех желающих — эти люди не имеют опыта работы и профильного образования.

Также он заявил, что противник давит на предпринимателей, чтобы они "переоформили документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается это делать, угрожают забрать или закрыть бизнес.

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Дмитрий Гриниченко

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