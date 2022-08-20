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В Херсонской области на "руководящие должности" начали завозить чиновников из России — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 15:18
В Херсонской области на
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Во временно оккупированную Херсонскую область начали завозить чиновников из России из-за нехватки "кадров" на "руководящие должности". Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, в регионе оккупанты из-за нехватки кадров на должности гауляйтеров, начали завозить чиновников из РФ. На должности директоров школ, старост и руководителей предприятий россияне берут всех желающих — эти люди не имеют опыта работы и профильного образования.

Также он заявил, что противник давит на предпринимателей, чтобы они "переоформили документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается это делать, угрожают забрать или закрыть бизнес. 

Читайте также: Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война Херсонская область временно оккупированные территории
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