Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет
16 августа российские оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной громады Светлану Коротун. Об этом сообщил в Telegram первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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По его информации, около 11:00 ее похитили из собственного дома и вывезли в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".
"Все предложения по сотрудничеству с орками она отклонила", – подчеркнул чиновник.
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58-летняя глава Верхнерогачицкой ОТГ проживает в пгт Верхний Рогачик ныне оккупированного Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра.
По словам Соболевского, системный террор и массовые фильтрационные мероприятия оккупантов "подтверждают, что поддержки со стороны населения у орков нет, а протестные настроения и потенциал крайне высоки".
- В конце июня россияне похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, который также отказался работать на врага. В марте он дал интервью LIGA.net, в котором просил "не забывать о нас" – людях в оккупации.
- 10 августа генерал Марченко заявил, что Херсон будет "вскоре" освобожден.
- 16 августа замглавы Херсонского райсовета Трошин заявил, что оккупанты превратили в пыточную детский приемник-распределитель в Херсоне, где якобы и удерживают Колыхаева.
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