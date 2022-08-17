Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет

16 августа российские оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной громады Светлану Коротун. Об этом сообщил в Telegram первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По его информации, около 11:00 ее похитили из собственного дома и вывезли в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".

"Все предложения по сотрудничеству с орками она отклонила", – подчеркнул чиновник.

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58-летняя глава Верхнерогачицкой ОТГ проживает в пгт Верхний Рогачик ныне оккупированного Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра.

По словам Соболевского, системный террор и массовые фильтрационные мероприятия оккупантов "подтверждают, что поддержки со стороны населения у орков нет, а протестные настроения и потенциал крайне высоки".

Евгений Пилипенко

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