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Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:02
Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

16 августа российские оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной громады Светлану Коротун. Об этом сообщил в Telegram первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По его информации, около 11:00 ее похитили из собственного дома и вывезли в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".

"Все предложения по сотрудничеству с орками она отклонила", – подчеркнул чиновник.

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58-летняя глава Верхнерогачицкой ОТГ проживает в пгт Верхний Рогачик ныне оккупированного Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра.

Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет

По словам Соболевского, системный террор и массовые фильтрационные мероприятия оккупантов "подтверждают, что поддержки со стороны населения у орков нет, а протестные настроения и потенциал крайне высоки".

Россияне похитили главу ОТГ в Херсонской области: отказалась работать на врага – облсовет
Евгений Пилипенко
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война похищение оккупация Херсонская область каховка Верхний Рогачик Светлана Коротун
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