В Херсонской области оккупанты пытаются устроиться к местным на сбор клубники – ОК "Юг"

В Херсонской области российские оккупанты приходят к местным жителям пытаются наняться на сбор клубники за 50 грн в час. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На Херсонщине рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастробайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – сообщили в ОК "Юг".

По словам местных жителей, оккупанты "ведут себя нормально, работают хорошо".

Вчера ОК "Юг" сообщило об очередной провокации россиян под Херсоном: оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей временно оккупированных сел и спрашивают о расположении позиций россиян. Тех, кто отвечает, забирают.

Читайте также: ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.