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В Херсонской области оккупанты пытаются устроиться к местным на сбор клубники – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 09:13
В Херсонской области оккупанты пытаются устроиться к местным на сбор клубники – ОК
Фото - оперативное командование "Юг"

В Херсонской области российские оккупанты приходят к местным жителям пытаются наняться на сбор клубники за 50 грн в час. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"На Херсонщине рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастробайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – сообщили в ОК "Юг".

По словам местных жителей, оккупанты "ведут себя нормально, работают хорошо".

  • Вчера ОК "Юг" сообщило об очередной провокации россиян под Херсоном: оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей временно оккупированных сел и спрашивают о расположении позиций россиян. Тех, кто отвечает, забирают. 

Читайте также: ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Оксана Житнюк
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Херсон клубника
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