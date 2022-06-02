В Херсонской области оккупанты пытаются устроиться к местным на сбор клубники – ОК "Юг"
02.06.2022, 09:13
Фото - оперативное командование "Юг"
В Херсонской области российские оккупанты приходят к местным жителям пытаются наняться на сбор клубники за 50 грн в час. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
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"На Херсонщине рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастробайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", – сообщили в ОК "Юг".
По словам местных жителей, оккупанты "ведут себя нормально, работают хорошо".
- Вчера ОК "Юг" сообщило об очередной провокации россиян под Херсоном: оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, ходят по домам жителей временно оккупированных сел и спрашивают о расположении позиций россиян. Тех, кто отвечает, забирают.
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