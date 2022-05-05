В Испании суд отпустил Шария под подписку о невыезде

В Испании суд отпустил под подписку о невыезде задержанного пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает издание Еldiario.

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Испанский суд освободил Шария под подписку о невыезде и ожидает решения по запросу об экстрадиции.

По решению суда, Шарий должен являться в ближайший суд 1-го и 15-го числа каждого месяца, у него должны изъять паспорт, а также предусматривается запрет покидать Испанию.

Эти меры перестанут действовать, если в течение 40 дней Украина официально не представит запрос об экстрадиции.

Сегодня СБУ сообщила о задержании Шария испанскими правоохранителями, что стало возможным в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей при взаимодействии СБУ, Офиса генпрокурора и международных партнеров.

Испанская полиция подтвердила, что Шарий был задержан в городе Таррагона.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина готовит процедуру экстрадиции Шария.

16 февраля 2021 года СБУ сообщила Шарию подозрение в государственной измене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины. Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария за системную антиукраинскую пропаганду.

В начале марта 2022 года канал Шария на YouTube был заблокирован на территории Украины.

Оксана Житнюк

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