В Италии отменили выступление российской балерины Захаровой. Украина выразила благодарность

Балерина Светлана Захарова (Фото: ресурсы россиян)

В Италии отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой. Об этом сообщило министерство иностранных дел и поблагодарило итальянский народ за поддержку.

В ведомстве отметили, что отменить выступления удалось благодаря принципиальной позиции руководства театра Maggio Musicale Fiorentino, мэрии города Флоренция и усилиям украинского посольства в Италии.

МИД назвало это решение весомым проявлением солидарности с Украиной и поддержки международного права во время полномасштабной войны России.

"Пока государство-агрессор ежедневно совершает преступления против украинского народа и уничтожает украинское культурное наследие, участие публичных представителей России в культурном пространстве европейских стран не может быть отделено от их личной позиции и ответственности за эту войну", – отметили в министерстве.

Украина выразила благодарность Италии и "высоко оценивает" принципиальное решение руководства театра Maggio Musicale Fiorentino как пример настоящей европейской солидарности.

Спектакли балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" Захаровой и ее мужа, скрипача Вадима Репина, были запланированы на 20 и 21 января. Театр обещает вернуть зрителям деньги за билеты.