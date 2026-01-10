В Италии отменили выступление российской балерины Захаровой. Украина выразила благодарность
В Италии отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой. Об этом сообщило министерство иностранных дел и поблагодарило итальянский народ за поддержку.
В ведомстве отметили, что отменить выступления удалось благодаря принципиальной позиции руководства театра Maggio Musicale Fiorentino, мэрии города Флоренция и усилиям украинского посольства в Италии.
МИД назвало это решение весомым проявлением солидарности с Украиной и поддержки международного права во время полномасштабной войны России.
"Пока государство-агрессор ежедневно совершает преступления против украинского народа и уничтожает украинское культурное наследие, участие публичных представителей России в культурном пространстве европейских стран не может быть отделено от их личной позиции и ответственности за эту войну", – отметили в министерстве.
Украина выразила благодарность Италии и "высоко оценивает" принципиальное решение руководства театра Maggio Musicale Fiorentino как пример настоящей европейской солидарности.
Спектакли балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" Захаровой и ее мужа, скрипача Вадима Репина, были запланированы на 20 и 21 января. Театр обещает вернуть зрителям деньги за билеты.
- В конце июля 2025 года администрация Королевского дворца в Казерте отменила симфонический концерт под руководством россиянина Гергиева.
- В начале октября в Румынии отменили концерт путинистки Анны Нетребко
- В ноябре в Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая выступала в России с пропутинскими музыкантами.
