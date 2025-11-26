В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки, выступавшей в России
В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны неоднократно посещала Россию и выступала вместе с музыкантами, поддерживающими российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Концерт должен был состояться 4 декабря в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене. Отменить выступление удалось благодаря усилиям посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского институт в Нидерландах, украинской общины и консула Карела Бургера Дирвена.
Посольство обратилось к Muziekgebouw с просьбой отменить выступление.
Сейчас аналогичные концерты Леонской запланированы в 2026 году в Гронигене и Амстердаме – украинские дипломаты направили аналогичные обращения в соответствующие концертные залы.
В МИД убеждены, что культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора.
Елизавета Леонская – известная пианистка, родилась в 1945 году в Тбилиси в семье с еврейско-польскими корнями. Она рано проявила музыкальный талант и одержала победу на международном конкурсе в Бухаресте, что открыло ей путь к мировой карьере.
Леонская училась в Московской консерватории, где сформировалась как пианистка и имела творческие связи с российской музыкальной школой. В 1978 году она переехала в Вену. За свой вклад в искусство Леонская получила ряд престижных наград.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Леонская неоднократно посещала государство-агрессор и выступала там. В ноябре стало известно, что она дала концерт в Москве в театре, который раздает бесплатные билеты солдатам оккупационной армии и их семьям.
- В конце июля администрация Королевского дворца в Казерте отменила симфонический концерт под руководством россиянина Гергиева.
- Несмотря на свою близость к Путину, дирижер был постоянным гостем на сценах Италии и других стран Европы. Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не участвовал в мероприятиях в европейских государствах.
Комментарии (0)