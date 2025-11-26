Елизавета Леонская должна была выступить 4 декабря в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене

Елизавета Леонская (Фото: ресурс оккупантов)

В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны неоднократно посещала Россию и выступала вместе с музыкантами, поддерживающими российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Концерт должен был состояться 4 декабря в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене. Отменить выступление удалось благодаря усилиям посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского институт в Нидерландах, украинской общины и консула Карела Бургера Дирвена.

Посольство обратилось к Muziekgebouw с просьбой отменить выступление.

Сейчас аналогичные концерты Леонской запланированы в 2026 году в Гронигене и Амстердаме – украинские дипломаты направили аналогичные обращения в соответствующие концертные залы.

В МИД убеждены, что культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора.

СПРАВКА Елизавета Леонская – известная пианистка, родилась в 1945 году в Тбилиси в семье с еврейско-польскими корнями. Она рано проявила музыкальный талант и одержала победу на международном конкурсе в Бухаресте, что открыло ей путь к мировой карьере. Леонская училась в Московской консерватории, где сформировалась как пианистка и имела творческие связи с российской музыкальной школой. В 1978 году она переехала в Вену. За свой вклад в искусство Леонская получила ряд престижных наград. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Леонская неоднократно посещала государство-агрессор и выступала там. В ноябре стало известно, что она дала концерт в Москве в театре, который раздает бесплатные билеты солдатам оккупационной армии и их семьям.

В конце июля администрация Королевского дворца в Казерте отменила симфонический концерт под руководством россиянина Гергиева.

Несмотря на свою близость к Путину, дирижер был постоянным гостем на сценах Италии и других стран Европы. Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не участвовал в мероприятиях в европейских государствах.