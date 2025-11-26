У Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала в Росії з пропутінськими музикантами

Єлизавета Леонська (Фото: ресурс окупантів)

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із музикантами, що підтримують російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Концерт мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Скасувати виступ вдалося завдяки зусиллям посольства України в Нідерландах, представництва Українського інститут в Нідерландах, української громади та консула Карела Бургера Дірвена.

Посольство звернулось до Muziekgebouw із проханням скасувати виступ.

Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані у 2026 році в Гронігені та Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.

В МЗС переконані, що культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресорки.

ДОВІДКА Єлизавета Леонська – відома піаністка, народилася 1945 року в Тбілісі у родині з єврейсько-польським корінням. Вона рано проявила музичний талант і здобула перемогу на міжнародному конкурсі в Бухаресті, що відкрило їй шлях до світової кар’єри. Леонська навчалася у Московській консерваторії, де сформувалася як піаністка та мала творчі зв’язки з російською музичною школою. У 1978 році вона переїхала до Відня. За свій внесок у мистецтво Леонська отримала низку престижних нагород. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леонська неодноразово відвідувала державу-агресорку і виступала там. У листопаді стало відомо, що вона дала концерт у Москві у театрі, який роздає безплатні квитки солдатам окупаційної армії та їхнім сім’ям.

Наприкінці липня адміністрація Королівського палацу в Казерті скасувала симфонічний концерт під керівництвом росіянина Гергієва.

Попри свою близькість до Путіна, диригент був постійним гостем на сценах Італії та інших країн Європи. Однак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не брав участі у заходах у європейських державах.