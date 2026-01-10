В Італії скасували виступ російської балерини Захарової. Україна висловила подяку

Балерина Світлана Захарова (Фото: ресурси росіян)

В Італії скасували виступи російської балерини Світлани Захарової. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та подякувало італійському народу за підтримку.

У відомстві зазначили, що скасувати виступи вдалося завдяки принциповій позиції керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino, мерії міста Флоренція та зусиллям українського посольства в Італії.

МЗС назвало це рішення вагомим проявом солідарності з Україною та підтримки міжнародного права під час повномасштабної війни Росії.

"Поки держава-агресор щодня чинить злочини проти українського народу та нищить українську культурну спадщину, участь публічних представників Росії в культурному просторі європейських країн не може бути відокремлена від їхньої особистої позиції та відповідальності за цю війну", – наголосили в міністерстві.

Україна висловила подяку Італії та "високо оцінює" принципове рішення керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino як приклад справжньої європейської солідарності.

Вистави балету "Па-де-де на пальцях та для пальців" Захарової та її чоловіка, скрипаля Вадима Рєпіна, були заплановані на 20 та 21 січня. Театр обіцяє повернути глядачам гроші за квитки.