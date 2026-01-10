В Італії скасували виступ російської балерини Захарової. Україна висловила подяку
В Італії скасували виступи російської балерини Світлани Захарової. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та подякувало італійському народу за підтримку.
У відомстві зазначили, що скасувати виступи вдалося завдяки принциповій позиції керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino, мерії міста Флоренція та зусиллям українського посольства в Італії.
МЗС назвало це рішення вагомим проявом солідарності з Україною та підтримки міжнародного права під час повномасштабної війни Росії.
"Поки держава-агресор щодня чинить злочини проти українського народу та нищить українську культурну спадщину, участь публічних представників Росії в культурному просторі європейських країн не може бути відокремлена від їхньої особистої позиції та відповідальності за цю війну", – наголосили в міністерстві.
Україна висловила подяку Італії та "високо оцінює" принципове рішення керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino як приклад справжньої європейської солідарності.
Вистави балету "Па-де-де на пальцях та для пальців" Захарової та її чоловіка, скрипаля Вадима Рєпіна, були заплановані на 20 та 21 січня. Театр обіцяє повернути глядачам гроші за квитки.
- Наприкінці липня 2025 року адміністрація Королівського палацу в Казерті скасувала симфонічний концерт під керівництвом росіянина Гергієва.
- На початку жовтня у Румунії скасували концерт путіністки Анни Нетребко.
- У листопаді в Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка виступала в Росії з пропутінськими музикантами.
