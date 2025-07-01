В июне Воздушные силы уничтожили более 4700 российских дронов и ракет – видео
В течение июня противовоздушной обороной над Украиной было уничтожено 4750 воздушных целей. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Украины.
В частности, удалось сбить:
→ 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
→ 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
→ 12 крылатых ракет "Калибр";
→ 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
→ 27 крылатых ракет "Искандер-К"
→ 2453 ударных дрона типа Shahed;
→ 659 разведывательных БпЛА;
→ 1479 БпЛА других типов.
За месяц авиация совершила 895 вылетов. Из них около 580 были на обеспечение боевого прикрытия, а более 220 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Также Воздушные силы уничтожили 646 воздушных целей противника, поразили командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
- 3 июня в результате операции "Паутина" Россия потеряла 41 самолет, в том числе стратегические бомбардировщики и другие типы.
- 7 июня Воздушные силы сбили российский Су-35 на Курском направлении. Судьба экипажа истребителя была неизвестна.
- 27 июня Украина поразила четыре Су-34 на аэродроме в России. Два из них были уничтожены, еще два – повреждены.