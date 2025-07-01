В июне Воздушные силы уничтожили более 4700 российских дронов и ракет – видео

Воздушные силы (иллюстративное фото: facebook.com/kpszsu)

В течение июня противовоздушной обороной над Украиной было уничтожено 4750 воздушных целей. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Украины.

В частности, удалось сбить:

→ 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;

→ 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

→ 12 крылатых ракет "Калибр";

→ 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

→ 27 крылатых ракет "Искандер-К"

→ 2453 ударных дрона типа Shahed;

→ 659 разведывательных БпЛА;

→ 1479 БпЛА других типов.

За месяц авиация совершила 895 вылетов. Из них около 580 были на обеспечение боевого прикрытия, а более 220 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Также Воздушные силы уничтожили 646 воздушных целей противника, поразили командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.