В Израиле обвинили Путина в антисемитизме и искажении Холокоста. Обратились к Нетаньяху

Израильский Институт изучения национальной безопасности заявил, что антисемитские заявления диктатора Владимира Путина искажают память о Холокосте. Об этом сказано в аналитическом отчете учреждения.

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Аналитики обратили внимание на антисемитские высказывания Путина в последнее время, где он обвинял в массовых убийствах евреев не немецких нацистов, а якобы украинских коллаборационистов, тем самым фактически освободив Третий рейх от ответственности за Холокост в Украине.

Также израильтяне обратили внимание на заявления диктатора о президенте Также израильтяне обратили внимание на заявления диктатора о президенте Владимире Зеленском , которого тот называл "позором еврейского народа" и "евреем, который возглавил неонацистский режим".

"Стиль высказываний бывшего сотрудника КГБ отражает конспиративные, антизападные концепции, смешанные с антисемитизмом", — сказано в отчете.

Также Институт пишет, что антисемитские тирады Путина дополняют заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, когда он говорил о "еврейских корнях Гитлера".

"Борьба с антисемитизмом и попытками исказить память о Холокосте требует реакции со стороны израильских официальных лиц, а отсутствие реакции со стороны израильского истеблишмента является поводом для беспокойства. Когда президент Украины в своем выступлении перед Кнессетом ненадлежащим образом использовал Холокост, его слова были резко осуждены. То же самое рекомендуется сделать и в отношении антисемитских высказываний президента России", — резюмировали эксперты.

Путин уже не в первый раз акцентирует внимание на этническом происхождении Зеленского. В июне 2023-го он заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский в ответ сказал, что Путин "будто второй король антисемитизма после Гитлера".

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