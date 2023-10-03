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В Израиле обвинили Путина в антисемитизме и искажении Холокоста. Обратились к Нетаньяху

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 13:33
В Израиле обвинили Путина в антисемитизме и искажении Холокоста. Обратились к Нетаньяху - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Израильский Институт изучения национальной безопасности заявил, что антисемитские заявления диктатора Владимира Путина искажают память о Холокосте. Об этом сказано в аналитическом отчете учреждения. 

Аналитики обратили внимание на антисемитские высказывания Путина в последнее время, где он обвинял в массовых убийствах евреев не немецких нацистов, а якобы украинских коллаборационистов, тем самым фактически освободив Третий рейх от ответственности за Холокост в Украине. 
Также израильтяне обратили внимание на заявления диктатора о президенте Владимире Зеленском, которого тот называл "позором еврейского народа" и "евреем, который возглавил неонацистский режим". 

"Стиль высказываний бывшего сотрудника КГБ отражает конспиративные, антизападные концепции, смешанные с антисемитизмом", — сказано в отчете.

Также Институт пишет, что антисемитские тирады Путина дополняют заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, когда он говорил о "еврейских корнях Гитлера". 

"Борьба с антисемитизмом и попытками исказить память о Холокосте требует реакции со стороны израильских официальных лиц, а отсутствие реакции со стороны израильского истеблишмента является поводом для беспокойства. Когда президент Украины в своем выступлении перед Кнессетом ненадлежащим образом использовал Холокост, его слова были резко осуждены. То же самое рекомендуется сделать и в отношении антисемитских высказываний президента России", — резюмировали эксперты. 

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Читайте также: У Кулебы осудили антисемитизм Путина. Ему не дает покоя еврейское происхождение Зеленского 

Дмитрий Гриниченко
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