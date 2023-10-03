В Ізраїлі звинуватили Путіна в антисемітизмі та спотворенні Голокосту. Звернулися до Нетаньягу
Ізраїльський Інститут вивчення національної безпеки заявив, що антисемітські заяви диктатора Володимира Путіна спотворюють пам'ять про Голокост. Про це йдеться в аналітичному звіті установи.
"Стиль висловлювань колишнього співробітника КДБ відображає конспіративні, антизахідні концепції, змішані з антисемітизмом", — йдеться у звіті.
Також Інститут пише, що антисемітські тиради Путіна доповнюють заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, коли він говорив про "єврейське коріння Гітлера".
"Боротьба з антисемітизмом і спроби спотворити пам'ять про Голокост вимагають реакції з боку ізраїльських офіційних осіб, а відсутність реакції з боку ізраїльського істеблішменту є приводом для занепокоєння. Коли президент України у своєму виступі перед Кнесетом неналежним чином використав Голокост, його слова різко засудили. Те саме рекомендується зробити й щодо антисемітських висловлювань президента Росії", — резюмували експерти.
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