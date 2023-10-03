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В Ізраїлі звинуватили Путіна в антисемітизмі та спотворенні Голокосту. Звернулися до Нетаньягу

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 13:33
В Ізраїлі звинуватили Путіна в антисемітизмі та спотворенні Голокосту. Звернулися до Нетаньягу - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Ізраїльський Інститут вивчення національної безпеки заявив, що антисемітські заяви диктатора Володимира Путіна спотворюють пам'ять про Голокост. Про це йдеться в аналітичному звіті установи.

Аналітики звернули увагу на антисемітські висловлювання Путіна останнім часом, де він звинувачував у масових вбивствах євреїв не німецьких нацистів, а нібито українських колабораціоністів, тим самим фактично звільнивши Третій рейх від відповідальності за Голокост в Україні.
Також ізраїльтяни звернули увагу на заяви диктатора про президента Володимира Зеленського, якого той називав "ганьбою єврейського народу" та "євреєм, який очолив неонацистський режим".

"Стиль висловлювань колишнього співробітника КДБ відображає конспіративні, антизахідні концепції, змішані з антисемітизмом", — йдеться у звіті.

Також Інститут пише, що антисемітські тиради Путіна доповнюють заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, коли він говорив про "єврейське коріння Гітлера".

"Боротьба з антисемітизмом і спроби спотворити пам'ять про Голокост вимагають реакції з боку ізраїльських офіційних осіб, а відсутність реакції з боку ізраїльського істеблішменту є приводом для занепокоєння. Коли президент України у своєму виступі перед Кнесетом неналежним чином використав Голокост, його слова різко засудили. Те саме рекомендується зробити й щодо антисемітських висловлювань президента Росії", — резюмували експерти.

  • Путін уже не вперше наголошує на етнічному походженні Зеленського. У червні 2023-го він заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу". Зеленський у відповідь сказав, що Путін "ніби другий король антисемітизму після Гітлера".
  • "Ось як усе закінчується, містере Путін". Ексглава Міноборони Британії Бен Уоллес висміяв альянс Росії та КНДР.
  • Начальник ГУР Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнаволодимир путіндезінформаціяІзраїльпропагандаантисемітизм
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