В Изюме нашли секретные документы РФ: как из украинских детей собирались делать "россиян"
В освобожденном от захватчиков Изюме найдена папка с "секретными документами", в которых указано, как враг собирался промывать мозги детям и подросткам оккупированной части Харьковской области "российским образованием". Об этом пишет Офис генпрокурора.
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По окончании 11 классов оккупанты намеревались выдать школьникам российские аттестаты ("Минпросвещения нужно ускорить печать аттестатов на базе Белгородской области") и ориентировать их на вузы в этой области РФ.
В планах захватчиков было направление в оккупацию преподавателей из РФ, при этом особый акцент должен был быть на "историках" и "литераторах", чтобы активнее проводить "патриотическое воспитание".
"Одного-двух особо отличившихся детей" хотели отправлять в лагеря "Артек" и "Орленок" во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-10 классов — на "10 дней патриотического обучения в регионах России".
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Офис генпрокурора обещает использовать эти документы, часть которых на фото заретуширована, для "привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования".
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