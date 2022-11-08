В Изюме нашли секретные документы РФ: как из украинских детей собирались делать "россиян"

В освобожденном от захватчиков Изюме найдена папка с "секретными документами", в которых указано, как враг собирался промывать мозги детям и подросткам оккупированной части Харьковской области "российским образованием". Об этом пишет Офис генпрокурора.

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По окончании 11 классов оккупанты намеревались выдать школьникам российские аттестаты ("Минпросвещения нужно ускорить печать аттестатов на базе Белгородской области") и ориентировать их на вузы в этой области РФ.

В планах захватчиков было направление в оккупацию преподавателей из РФ, при этом особый акцент должен был быть на "историках" и "литераторах", чтобы активнее проводить "патриотическое воспитание".

"Одного-двух особо отличившихся детей" хотели отправлять в лагеря "Артек" и "Орленок" во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-10 классов — на "10 дней патриотического обучения в регионах России".

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Офис генпрокурора обещает использовать эти документы, часть которых на фото заретуширована, для "привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования".

Євген Пилипенко

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