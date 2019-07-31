В Желтых Водах бронзовый Ленин поможет покрыть долги по зарплате

В Желтых Водах в Днепропетровской области выставили на торги бронзовый памятник Ленину, который хранился на складе одного из коммунальных предприятий после демонтажа в 2014 году. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета» Андрей Поляков.

"Он может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", - заявил Поляков.

Торги состоятся 8 августа. На них записалось уже около десятка человек.

По словам руководителя, предприятие имеет миллионные долги. Ранее имущество было описано государственной исполнительной службой. С целью погашения хотя бы зарплатного долга, коммунальщикам разрешили продать с аукциона фигуру Ленина.

Смотрите также: "Это ужас". Зеленскому не понравился его бюст: видео