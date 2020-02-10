В Кабмине инициируют санкции за нападение на корабли ВМС ВСУ

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Министерство ветеранов подготовило проект распоряжения о введении санкций против нескольких десятков россиян, причастных к акту агрессии против украинских судов в Керченском проливе в 2018 году, а также к преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Специалисты министерства собрали информацию о причастных к нападению на суда ВМС ВСУ, а также о "так называемых "следователях", "прокурорах" и "судьях", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории АРК".

Проект распоряжения о введении санкций "против нескольких десятков человек" направлен на согласование в профильные органы власти. После этого проект будет вынесен на рассмотрение Кабмина. Если правительство его одобрит, документ станет основанием для принятия СНБО решения о применении санкций.