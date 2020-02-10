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В Кабмине инициируют санкции за нападение на корабли ВМС ВСУ

В Кабмине инициируют санкции за нападение на корабли ВМС ВСУ - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)
10.02.2020, 16:55

Также санкции инициируют против российских оккупантов, преследующих граждан Украины в Крыму

Министерство ветеранов подготовило проект распоряжения о введении санкций против нескольких десятков россиян, причастных к акту агрессии против украинских судов в Керченском проливе в 2018 году, а также к преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Специалисты министерства собрали информацию о причастных к нападению на суда ВМС ВСУ, а также о "так называемых "следователях", "прокурорах" и "судьях", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории АРК".

Проект распоряжения о введении санкций "против нескольких десятков человек" направлен на согласование в профильные органы власти. После этого проект будет вынесен на рассмотрение Кабмина. Если правительство его одобрит, документ станет основанием для принятия СНБО решения о применении санкций.

  • 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену. 17 ноября корабли ВМСУ вывели из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 
  • 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине этих кораблей.
  • Позже стало известно, что они находятся в "угробленном" состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы.

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Россия санкции Крым агрессия керченский пролив
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