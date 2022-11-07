В Каховке оккупанты хватают украинцев-патриотов и везут их пытать в Горностаевку – ОК "Юг"

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики задерживают украинских патриотов и увозят их в Горностаевку, где подвергают пыткам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в Каховке оккупанты ищут группы проукраинских активистов и корректировщиков огня.

"Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками "выбивают" показания, забирают мобильные телефоны, морят голодом и холодом, – говорится в сообщении.

По информации ОК "Юг", в Херсоне оккупанты в гражданском укрепляют позиции для ведения уличных боев в жилых кварталах города.

5 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Олешках оккупанты депортируют детей из местного интерната в крымскую психбольницу.

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Наталія Медведєва

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