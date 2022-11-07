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В Каховке оккупанты хватают украинцев-патриотов и везут их пытать в Горностаевку – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 12:59
В Каховке оккупанты хватают украинцев-патриотов и везут их пытать в Горностаевку – ОК
Каховка (Скриншот видео)

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики задерживают украинских патриотов и увозят их в Горностаевку, где подвергают пыткам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в Каховке оккупанты ищут группы проукраинских активистов и корректировщиков огня.

"Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками "выбивают" показания, забирают мобильные телефоны, морят голодом и холодом, – говорится в сообщении.

По информации ОК "Юг", в Херсоне оккупанты в гражданском укрепляют позиции для ведения уличных боев в жилых кварталах города. 

5 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Олешках оккупанты депортируют детей из местного интерната в крымскую психбольницу.

Читайте также: РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, готовится к боям в Херсоне: сводка Генштаба

Наталія Медведєва
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война каховка ОК Юг горностаевка
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